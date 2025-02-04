سياسة
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بتعليمات من أردوغان.. تركيا تستعد لاستضافة 15 أسيراً فلسطينياً محرراً
قالت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستستقبل، بتعليمات من رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، 15 أسيراً فلسطينياً محرراً أبعدتهم إسرائيل عن بلادهم، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
بتعليمات من أردوغان.. تركيا تستعد لاستضافة 15 أسيراً فلسطينياً محرراً
أسرى فلسطينيون محررون يصلون إلى خان يونس / صورة: AFP
4 فبراير 2025

وأفادت المصادر بأن وقف إطلاق النار يتضمن بنداً ينصّ على أن تفرج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل أن تطلق حماس سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وطالبت إسرائيل بإبعاد بعض الأسرى الفلسطينيين من المحكومين بالسجن المؤبد، وعدم العودة إلى فلسطين بعد إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق.

وبموجب تعليمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودعماً لاتفاق وقف إطلاق النار، ستستضيف تركيا وبعض الدول الأخرى عدداً من الفلسطينيين الذين أُجبروا على العيش خارج وطنهم بعد إطلاق سراحهم من السجن.

وعلى أثر ذلك، يعمل جهاز الاستخبارات التركي على جلب 15 فلسطينياً ممن أُبعدوا عن بلادهم إلى تركيا عبر مصر.

وأكّدَت المصادر الأمنية أن الرئيس أردوغان سيواصل "بكل حزم وإصرار" دعم الشعب الفلسطيني بناء على رؤيته للسلام والمسؤولية الإنسانية.​​​​​​​

وفي 19 يناير/كانون الأول الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى ومحتجزين من 3 مراحل بين إسرائيل وحماس تستمرّ كل منها 42 يوماً، ويُتفاوض في الأولى لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفَت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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