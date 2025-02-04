وأضافت أنها لا تستطيع تقديم أي تفاصيل حول ما إذا كان ماسك يتمتع بحق الاطلاع على وثائق سرية، لكنها قالت إن ماسك يلتزم جميع القوانين الاتحادية المعمول بها.

بدوره، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ماسك "موظف حكومي خاص" لكنه لا يتلقى راتباً، مضيفاً أنه يتبع القانون.

وكان الرئيس دونالد ترمب قد كلف ماسك، الذي لا يزال يدير شركتي تسلا وسبيس إكس، بإدارة مشروع تحسين كفاءة الحكومة الاتحادية عن طريق تقليص عدد موظفيها.

ويقود ماسك، أغنى شخص في العالم، جهود خفض الإنفاق الفيدرالي ضمن إدارة الرئيس دونالد ترمب في إطار ما يسمى "وزارة كفاءة الحكومة"، أو "دوج".

وكتب ماسك الاثنين، على إكس: "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل مؤقت للمراجعة".

وأشاد ترمب أمس الأول الأحد، بقدرة ماسك على خفض التكاليف، قائلاً: "أحياناً لا نتفق معه ولا نذهب إلى حيث يريد.. لكنني أعتقد أنه يقوم بعمل رائع".