سياسة
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"لا يتقاضى راتباً".. ما وضعية ماسك القانونية في الحكومة الأمريكية؟
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين أمس الاثنين، إن الملياردير إيلون ماسك، وهو حليف هام للرئيس دونالد ترمب، يعد "موظفاً حكومياً بوضع خاص".
"لا يتقاضى راتباً".. ما وضعية ماسك القانونية في الحكومة الأمريكية؟
  البيت الأبيض يؤكد: إيلون ماسك يعمل تحت قانون الحكومة الأمريكية دون راتب   / صورة: AFP
4 فبراير 2025

وأضافت أنها لا تستطيع تقديم أي تفاصيل حول ما إذا كان ماسك يتمتع بحق الاطلاع على وثائق سرية، لكنها قالت إن ماسك يلتزم جميع القوانين الاتحادية المعمول بها.

بدوره، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ماسك "موظف حكومي خاص" لكنه لا يتلقى راتباً، مضيفاً أنه يتبع القانون.

وكان الرئيس دونالد ترمب قد كلف ماسك، الذي لا يزال يدير شركتي تسلا وسبيس إكس، بإدارة مشروع تحسين كفاءة الحكومة الاتحادية عن طريق تقليص عدد موظفيها.

ويقود ماسك، أغنى شخص في العالم، جهود خفض الإنفاق الفيدرالي ضمن إدارة الرئيس دونالد ترمب في إطار ما يسمى "وزارة كفاءة الحكومة"، أو "دوج".

وكتب ماسك الاثنين، على إكس: "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل مؤقت للمراجعة".

وأشاد ترمب أمس الأول الأحد، بقدرة ماسك على خفض التكاليف، قائلاً: "أحياناً لا نتفق معه ولا نذهب إلى حيث يريد.. لكنني أعتقد أنه يقوم بعمل رائع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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