سياسة
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تركيا وقطر توقعان اتفاقيات استراتيجية في مجالي الدفاع والاستثمار
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية بين شركات الدفاع التركية ASFAT وMKE، ومجموعة برزان القطرية، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
تركيا وقطر توقعان اتفاقيات استراتيجية في مجالي الدفاع والاستثمار
وزير الدفاع التركي ونظيره القطري يشهدان توقيع بروتوكولات شراكة استراتيجية / صورة: وزارة الدفاع التركية
4 فبراير 2025

جاء ذلك في أعقاب اجتماع بين وزير الدفاع التركي، يشار غولر، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع القطري، سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتشمل الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها مجالات الدفاع والاستثمار، إذ تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذه المجالات الحيوية.

كما تضم البروتوكولات بنوداً تتعلق بإقامة شراكات جديدة مع دول ثالثة في المستقبل، مما يعكس التزام البلدين توسيع نطاق التعاون وتطوير مشاريع مشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتعتبر هذه الاتفاقيات تُعد خطوة هامة نحو تعميق العلاقات الاستراتيجية بين تركيا وقطر، وتفتح آفاقاً جديدة للفرص الاستثمارية والتعاون الدفاعي بين البلدين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل غولر، في زيارة رسمية إلى دولة قطر، لبحث قضايا ثنائية وإقليمية تتعلق بالدفاع والأمن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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