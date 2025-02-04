سياسة
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وزير الخارجية المصري: اتفقنا مع تركيا على التعاون لوقف النار في غزة بالكامل
أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق مع نظيره التركي هاكان فيدان للعمل المشترك من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس بشكل كامل.
وزير الخارجية المصري: اتفقنا مع تركيا على التعاون لوقف النار في غزة بالكامل
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال المؤتمر الصحفي المشترك في أنقرة / صورة: AA
4 فبراير 2025

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة أنقرة، أوضح عبد العاطي أنه ناقش مع الوزير التركي الأوضاع في غزة، واتفقا على تعزيز التعاون لضمان تنفيذ جميع بنود الاتفاق.

كما أكد عبد العاطي أهمية الدعم التركي المستمر للجهود المتعلقة بإعادة إعمار غزة، مشيراً إلى أن مصر تخطط لعقد مؤتمر دولي في هذا الشأن.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، يتألف من 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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