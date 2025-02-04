سياسة
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أردوغان: تركيا باتت صاحبة الكلمة المسموعة في المنطقة وفي العالم
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تعيد تقييم خريطة الطريق الخاصة بالاقتصاد والتجارة، وتعمل على مواءمة أهدافها مع التطورات العالمية.
أردوغان: تركيا باتت صاحبة الكلمة المسموعة في المنطقة وفي العالم
أردوغان خلال كلمته في حفل إطلاق استراتيجية التشغيل الوطنية بالعاصمة أنقرة / صورة: AA
4 فبراير 2025

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس التركي ألقاها اليوم الثلاثاء في حفل إطلاق استراتيجية التشغيل الوطنية في مركز المؤتمرات بالعاصمة أنقرة.

وأورد أردوغان أن تركيا أصبحت الآن دولة ذات تأثير كبير على الساحة الإقليمية والدولية، موضحاً أنه بالتعاون مع الشعب جرت إعادة بناء تركيا "صاحبة الكلمة المسموعة في المنطقة وفي العالم".

كما أشار الرئيس التركي إلى أن الحكومة تواصل إعادة النظر في خططها الاقتصادية والتجارية بما يتناسب مع التحديات العالمية.

وأكد أردوغان أنه منذ توليه السلطة، وبفضل دعم وثقة الشعب التركي، عملت الحكومة على تعزيز الاقتصاد التركي عبر أربعة أعمدة أساسية هي: الإنتاج، الاستثمار، التوظيف، والتصدير.

وأضاف الرئيس التركي أن بلاده أصبحت اليوم أكثر ازدهاراً، إذ يشعر الجميع بالأمن والاستقرار، سواء كانوا من العمال أو الموظفين المدنيين أو المزارعين أو التجار أو المهندسين وموظفي القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في القوة العاملة، ذكر أردوغان أن العام الماضي شهد زيادة في عدد النساء المشاركات في سوق العمل بنحو 397 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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