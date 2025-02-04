سياسة
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السويد.. نحو 10 قتلى بإطلاق نار على مركز تعليمي وسط البلاد
أعلنت الشرطة السويدية، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل نحو 10 أشخاص في إطلاق نار بمركز تعليمي للبالغين في مدينة أوريبرو بوسط البلاد، مرجحة أن يكون منفذ الهجوم بين القتلى.
السويد.. نحو 10 قتلى بإطلاق نار على مركز تعليمي وسط البلاد
إطلاق نار على مركز تعليمي للبالغين في وسط السويد وسقوط قتلى ومصابين / صورة: Reuters
4 فبراير 2025

وقال روبرتو إيد فورست، قائد شرطة أوريبرو، خلال مؤتمر صحفي إن "حوالي 10 أشخاص قُتلوا اليوم، والشرطة لا تعرف مطلق النار وهو ليس مرتبطاً بأي عصابة، ونعتبر أنه لن تكون هناك هجمات أخرى".

فيما نقلت صحيفة أفتونبلاديت اليومية وقناتا "إس.في.تي" و"تي.في.4" السويديّتان عن مصادر لم تسمها قولها إن بضعة أشخاص قُتلوا في إطلاق نار بمدرسة في السويد الثلاثاء.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الشرطة إن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا بالرصاص في مدرسة بمدينة أوريبرو وسط السويد مشيرة في حينها إلى أن الخطر لم ينته بعد.

وأوضحت أن "عملية جارية" في المدرسة، محذرة من "جريمة عنف خطيرة مشتبه بها". وحثت الشرطة في بيان الجمهور على الابتعاد عن المنطقة والبقاء في الداخل.

وتعتبر مدرسة "ريسبيرغسكا" مركزاً لتعليم البالغين، وفقاً لموقع المجلس المحلي على الإنترنت. وتقع على بعد حوالي 160 كيلومتراً (99 ميلاً) غرب العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأوضحت الشرطة أنه يجب نقل الطلاب من المدارس المجاورة لموقع إطلاق النار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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