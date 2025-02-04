سياسة
3 دقيقة قراءة
الشرع: نُثمّن حرص أردوغان على إنجاح المرحلة الانتقالية في سوريا
أشاد الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، بالدعم "التاريخي" الذي قدمته تركيا للشعب السوري خلال سنوات الثورة، ودعا إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
الشرع: نُثمّن حرص أردوغان على إنجاح المرحلة الانتقالية في سوريا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري أحمد الشرع / صورة: AA
4 فبراير 2025

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعاصمة أنقرة، في إطار زيارة رسمية يقوم بها الشرع إلى تركيا.

وقال الشرع إن الشعب السوري "لن ينسى الوقفة التاريخية للدولة التركية" معه خلال فترة الثورة، وأضاف: "أتقدم بالشكر للرئيس أردوغان (على تلك الوقفة)، والشعب السوري لن ينسى ما قدمته تركيا لسوريا طوال السنوات الماضية".

ولفت الشرع إلى أن "العلاقة بين سوريا وتركيا ممتدة عبر التاريخ والجغرافيا"، معتبراً أن "الثورة السورية والتفاعل التركي معها عزز هذه العلاقات".

ووصف الرئيس السوري العلاقات بين البلدين اليوم بأنها "أخوية ومتميزة"، مؤكداً "أهمية تحويلها إلى شراكة استراتيجية عميقة في كل المجالات لتحقيق الخير والازدهار لشعبينا".

وأضاف الشرع: "بدأنا العمل ضمن هذا الإطار على التعاون المشترك في الملفات الإنسانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية كافة".

وتابع: "نعمل معاً على بقية الملفات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها بناء استراتيجية مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة، وبما يضمن أمناً واستقراراً مستدامين لسوريا وتركيا".

ولفت إلى أنه ناقش مع الرئيس أردوغان "ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من المنطقة العازلة في جنوب سوريا وتطبيق اتفاق 1974"، مضيفاً: "تشاورنا أيضاً مع الرئيس أردوغان حول التهديدات التي تحول دون استكمال وحدة سوريا في شمال شرق البلاد".

ودعا الشرع في هذا الصدد الرئيس أردوغان إلى زيارة سوريا "في أقرب فرصة ممكنة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الرئيس الشرع إلى العاصمة التركية أنقرة، المحطة الخارجية الثانية له منذ توليه منصبه، الأربعاء الماضي.

وكانت السعودية المحطة الخارجية الأولى للشرع، إذ وصل إليها الأحد، وعقد خلالها مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us