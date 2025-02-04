وقالت أمينة أردوغان، في منشور على حسابها بمنصة إكس: "سعدت كثيراً باستضافة السيدة الفاضلة لطيفة الدروبي زوجة رئيس الجمهورية العربية السورية التي حضرت اليوم في زيارة رسمية إلى بلادنا".

وأضافت سيدة تركيا الأولى: "أتيحت لنا الفرصة للحديث حول العديد من القضايا المهمة مثل المساعدات الإنسانية والتضامن الاجتماعي وتمكين المرأة ودور التعليم".

وتابعت أمينة أردوغان: "ناقشنا الخطوات التي يمكننا اتخاذها معاً من أجل النساء والأطفال، الذين يعانون أكثر من غيرهم من الحرب في جميع أنحاء العالم".

وأكدت عقيلة الرئيس التركي "أننا نقف إلى جانب الشعب السوري اليوم، كما فعلنا في الماضي، في عملية إعادة بناء سوريا ومداواة جراحها".

وتابعت أمينة أردوغان قولاً: "أعتقد أن المستقبل الذي يسوده السلام والاستقرار نتيجة جهد مشترك، وآمل أن تكون كل خطوة تُتخذ على هذا الطريق أملاً دائماً لشعوب المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، وصل الشرع إلى أنقرة، تلبيةً لدعوة من الرئيس أردوغان، وجرى استقبال الرئيس السوري بمراسم رسمية بالمجمع الرئاسي في العاصمة التركية.

والأربعاء، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لتنتهي بذلك 61 سنة من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.