سياسة
2 دقيقة قراءة
أمينة أردوغان تستقبل عقيلة الرئيس السوري في أنقرة
التقت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، مساء الثلاثاء، بلطيفة الدروبي عقيلة الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة أنقرة، في أثناء الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس السوري بدعوة من نظيره التركي.
أمينة أردوغان تستقبل عقيلة الرئيس السوري في أنقرة
أمينة أردوغان تستقبل لطيفة الدروبي عقيلة الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة أنقرة / صورة: AA
4 فبراير 2025

وقالت أمينة أردوغان، في منشور على حسابها بمنصة إكس: "سعدت كثيراً باستضافة السيدة الفاضلة لطيفة الدروبي زوجة رئيس الجمهورية العربية السورية التي حضرت اليوم في زيارة رسمية إلى بلادنا".

وأضافت سيدة تركيا الأولى: "أتيحت لنا الفرصة للحديث حول العديد من القضايا المهمة مثل المساعدات الإنسانية والتضامن الاجتماعي وتمكين المرأة ودور التعليم".

وتابعت أمينة أردوغان: "ناقشنا الخطوات التي يمكننا اتخاذها معاً من أجل النساء والأطفال، الذين يعانون أكثر من غيرهم من الحرب في جميع أنحاء العالم".

وأكدت عقيلة الرئيس التركي "أننا نقف إلى جانب الشعب السوري اليوم، كما فعلنا في الماضي، في عملية إعادة بناء سوريا ومداواة جراحها".

وتابعت أمينة أردوغان قولاً: "أعتقد أن المستقبل الذي يسوده السلام والاستقرار نتيجة جهد مشترك، وآمل أن تكون كل خطوة تُتخذ على هذا الطريق أملاً دائماً لشعوب المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، وصل الشرع إلى أنقرة، تلبيةً لدعوة من الرئيس أردوغان، وجرى استقبال الرئيس السوري بمراسم رسمية بالمجمع الرئاسي في العاصمة التركية.

والأربعاء، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لتنتهي بذلك 61 سنة من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us