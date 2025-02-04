وأضاف ترمب في تصريحاته للصحفيين في البيت الأبيض: "لا أدري كيف يريدون البقاء. إنه موقع هدم". وقال إن الأرض التي يجب أن يحصل عليها سكان غزة يمكن أن تكون في مصر أو الأردن، وأضاف: "أعتقد أن سكان غزة يجب أن يحصلوا على أرض جيدة وجديدة وجميلة"، وأنه "إذا تمكنَّا من العثور على أرض مناسبة لنقل سكان من غزة إليها سيكون ذلك أفضل لهم كثيراً من العودة إلى القطاع".

ورأى الرئيس الأمريكي أن "غزة لم تشهد سوى عقود وعقود من الموت"، وأن مباني القطاع تنهار "وإطلاق النيران في كل مكان، والقطاع ليس مكاناً يمكن العيش فيه"، وأضاف أن "لا أهداف كثيرة متبقية في قطاع غزة والمكان غير آمن وغير صحي"، وأن هناك مخاطر متعددة في القطاع ولا يمكن لسكانه العيش في هذه الظروف، على حد تعبيره.

كما أشار ترمب إلى أن الأردن ومصر رفضا بالفعل استقبال سكان من غزة، لكنه قال: "هناك من يرفض أموراً ثم يعود للموافقة عليها"، وإنه يرغب في رؤيتهما يستقبلان فلسطينيين من غزة. وأوضح أن لدى "الشرق الأوسط المال لبناء أماكن ينتقل إليها سكان غزة"، وإنه لديه الأموال الكافية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال: "إذا تمكنّا من العثور على قطعة الأرض المناسبة، أو قطع عديدة من الأرض، وبنينا عليها بعض المساكن الجميلة، فهناك كثير من المال في المنطقة بالتأكيد، وأعتقد أن هذا سيكون أفضل بكثير من العودة إلى غزة التي لم تشهد سوى عقود طويلة من الموت".

وعندما سأله أحد المراسلين عن الأماكن المحتملة لمثل هذه المساكن، ردّ أنها قد تكون في الأردن أو مصر أو "أماكن أخرى. ربما يكون هناك أكثر من اثنين"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في غزة، كما أنه لا يرغب في وصف ترحيل الفلسطينيين عن القطاع بأنه "تطهير"، وقال إنه يريد "فقط تنظيفه وتحويله إلى شيء ما".

من جهتها، عدّت حركة حماس، الثلاثاء، تصريحات ترمب بشأن مستقبل قطاع غزة "وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر" في الشرق الأوسط. وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري -في بيان: "نرفض تصريحات ترمب التي قال فيها إنه لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرته، ونعدها وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة".