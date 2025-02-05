سياسة
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"معادن نفيسة مقابل مساعدات عسكرية".. ترمب يكشف عن ملامح صفقة مع أوكرانيا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، إنه يريد الحصول على معادن أرضية نادرة من أوكرانيا مقابل استمرار المساعدات الأمريكية.
"معادن نفيسة مقابل مساعدات عسكرية".. ترمب يكشف عن ملامح صفقة مع أوكرانيا
مقتل أكثر من 45 ألف أوكراني في الحرب ضد روسيا / صورة: AFP
5 فبراير 2025

وأضاف ترمب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "نتطلع إلى عقد صفقة مع أوكرانيا، إذ سيؤمّنون ما نقدمه لهم من معادن الأرض النادرة وغيرها من الأشياء"، معرباً عن غضبه من أن أوروبا لم تقدم لأوكرانيا نفس مستوى المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة.

وقال ترمب: "لدينا محيط بينهما، هم لا يفعلون ذلك، أوكرانيا أكثر أهمية لهم منّا". وأضاف: "الحكومة الأوكرانية أبدت انفتاحها على فكرة تبادل إمداداتها من الليثيوم والتيتانيوم ومعادن الأرض النادرة الأخرى مقابل استمرار المساعدات الأمريكية".

وتابع: "نحن نستثمر مئات المليارات من الدولارات، ولديهم معادن أرضية نادرة رائعة، وهم على استعداد لفعل ذلك".

وقال ترمب، الذي تعهَّد ذات يوم بإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة من توليه منصبه، الاثنين، إن المحادثات تتقدم بشأن إنهاء الحرب. وأضاف: "لقد أحرزنا كثيراً من التقدم بشأن روسيا وأوكرانيا. سنرى ما سيحدث، سنوقف هذه الحرب السخيفة".

وتعليقاً على تصريحات ترمب، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن فريقاً له تواصل بالفعل مع أكبر مسؤول أمريكي معنيّ بشؤون أوكرانيا، كيث كيلوج، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، وإن هناك "مواعيد عمل" لزيارة مقررة لوفد أمريكي إلى أوكرانيا. وأضاف: "أوكرانيا منفتحة على الاستثمار من جانب الشركات الأمريكية".

في سياق منفصل، قال الرئيس الأوكراني إن 45100 قتيل و390 ألف مصاب سقطوا من أوكرانيا في الحرب المستمرة منذ نحو 3 سنوات مع روسيا. وفي مقابلة مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان، قدَّر زيلينسكي عدد القتلى الروس بنحو 350 ألفاً، والجرحى بما يتراوح بين 600 ألف و700 ألف. وأضاف أن القوات الروسية فقدت "الكثير" من أفرادها خلال القتال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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