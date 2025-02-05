وقال فيدان خلال استضافته بالاجتماع التحريري لوكالة الأناضول بالعاصمة أنقرة إن تهجير الفلسطينيين من غزة أمر ترفضه تركيا ودول المنطقة، مبيناً أن طرح هذه المسألة للنقاش "شيء خاطئ".

وتابع: "هناك اتجاه في العالم نحو قانون الغاب إذ لا أحد يفكر في احتياجات الآخر، والجميع يطبق فلسفة أفعل ذلك لأنني قوي".

كما شدد وزير الخارجية التركي على أن تهجير فلسطينيي غزة "أمر غير مقبول أبداً"، مشيراً إلى أن قضية فلسطين ظهرت أصلاً جراء طرد الفلسطينيين من أراضيهم وإحلال الإسرائيليين مكانهم.

وبشأن تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، قال الوزير إن هناك هدوءاً بشكل عام حالياً، ومع ذلك، لا تزال هناك هجمات من إسرائيل تؤدي أحياناً إلى سقوط ضحايا فلسطينيين.

وأضاف: "هناك مشكلات فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية، والخيام، والمعدات والآلات الثقيلة" إلى الفلسطينيين في غزة، بجانب مشكلات في "نقل المساعدات الإنسانية الأساسية التي من شأنها أن تمكن الفلسطينيين في غزة من إعادة تأسيس حياتهم والعيش هناك بشكل دائم".

ولفت إلى أن "العمل جارٍ مع دول أخرى في المنطقة لتجاوز هذه المشكلات"، وأنهم يبحثون في هذه المرحلة ما الذي يمكن القيام به مجدداً.

لكن في المقابل، أكد فيدان أن "مصدر قلقنا الرئيسي، هو أن (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين) نتنياهو قد يعيد إشعال الحرب في غزة بمجرد استعادته الأسرى". وأشار إلى ضرورة النظر في موقف الدول الضامنة وما يمكن أن تفرضه من إجراءات وضغوط.

إجماع على حل الدولتين

في السياق، قال فيدان إن هناك شبه إجماع لدى المجتمع الدولي وخاصة العالم الإسلامي، على حل الدولتين وتأسيس دولة فلسطين على حدود 1967.

وأكد أنه "بالرغم من وجود ميول في بعض البلدان لعدم الاعتراف الكامل بإسرائيل، لكن القناعة السائدة هي إقامة دولة فلسطينية بناء على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وبين أن تلك القناعة "تتيح إقامة دولة ذات سيادة كاملة وهو ما سيؤدي إلى حل هذه القضية إلى حد كبير"، كما لفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم يقدم حتى الآن أي تعهد أو التزام بشأن حل الدولتين.

على صعيد آخر، وفي إجابته عن سؤال يتعلق بما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل، أكد فيدان أن موقف أنقرة واضح جداً في هذا الخصوص، وهو أن قطع علاقاتها وخاصة التجارية مع إسرائيل كان بسبب استمرار قتل الفلسطينيين و"الإبادة الجماعية".

وشدد على أنه إذا توقف قتل الفلسطينيين وسُمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وجرى اتخاذ تدابير لتحسين الأوضاع، فستعيد تركيا النظر في قراراتها بشكل موازٍ.