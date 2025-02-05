سياسة
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الشرع بعد زيارة أنقرة: موقف تركيا تجاه سوريا مشرف ونتطلع إلى تعزيز التنسيق
وصف الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، دعم تركيا لقضية بلاده بـ"المشرّف"، معرباً عن تطلعه لتعزيز التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.
الشرع بعد زيارة أنقرة: موقف تركيا تجاه سوريا مشرف ونتطلع إلى تعزيز التنسيق
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أثناء استقباله نظيره السوري أحمد الشرع بالمجمع الرئاسي في أنقرة / صورة: AA
5 فبراير 2025

جاء ذلك في منشور لرئاسة الجمهورية السورية على حسابها الرسمي على منصة إكس، مع صورتين للشرع، إحداهما مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأخرى تظهر مغادرته أنقرة عبر بوابة الطائرة عقب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس السوري أمس الثلاثاء إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي.

وقال الشرع في المنشور: "أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان على حسن الضيافة وكرم الاستقبال خلال زيارتنا للجمهورية التركية الصديقة".

وأكد الشرع قائلاً: إن "موقف تركيا الإيجابي المشرّف في دعم قضية الشعب السوري العادلة يمثل نموذجاً في الأخوّة بين الشعبين".

وأضاف: "نتطلع إلى تعزيز التنسيق بين البلدين على الصعد كافة السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التعاون في مواجهة التحديات في المرحلة القادمة".

وكان الرئيس السوري قد وصل إلى أنقرة أمس الثلاثاء في ثاني محطة خارجية له بعد السعودية، منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي، إذ عقد اجتماعاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي.

يُذكر أن الإدارة السورية كانت قد أعلنت في 29 يناير/كانون الثاني الماضي عن تعيين أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى شملت حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة للعهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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