وأكد ستارمر في رده على أسئلة أعضاء مجلس العموم البريطاني، على أهمية استمرار وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل في قطاع غزة، وأضاف: "يجب علينا أيضاً أن نقف إلى جانبهم (الفلسطينيين) على الطريق المؤدي إلى حل الدولتين وإعادة بناء غزة".

وتابع ستارمر: "من الأسابيع القليلة الماضية، كانت هناك صورتان ثابتتان في ذهني. الأولى إميلي داماري (أسيرة إسرائيلية أفرجت عنها حماس) التي اجتمعت مع والدتها، والتي وجدتها مؤثرة للغاية".

وأردف رئيس الوزراء البريطاني: "والثانية كانت صورة الآلاف من الفلسطينيين يمشون، يمشون حرفياً، عبر الأنقاض لمحاولة العثور على منازلهم ومجتمعاتهم في غزة".

واستطرد ستارمر: "يجب السماح لهم بالعودة إلى ديارهم، ويجب السماح لهم بإعادة البناء، ويجب أن نكون معهم في إعادة البناء على الطريق إلى حل الدولتين".​​​​​​​

ومساء الثلاثاء، أفصح ترمب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بواشنطن، عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من اقتراحه إعادة توطين دائم لفلسطينيي القطاع في دول أخرى.

وقال ترمب، إن "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة، وسنقوم بمهمة فيه أيضاً"، ولم يستبعد إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروّج ترمب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.