سياسة
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ضمن جولة إقليمية.. أردوغان يستقبل الرئيس الألماني في أنقرة
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير بالعاصمة أنقرة، حيث يجري الرئيس الألماني جولة إقليمية تشمل كذلك السعودية والأردن.
ضمن جولة إقليمية.. أردوغان يستقبل الرئيس الألماني في أنقرة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير بأنقرة / صورة: AA
5 فبراير 2025

واستقبل أردوغان نظيره الألماني عند بوابة المجمع الرئاسي في أنقرة. والتقط الرئيسان صورة أمام علمي البلدين في المجمع.

ويعقد الرئيسان لقاءً مغلقاً يعقبه غداء عمل بمشاركة الوفدين، ومن ثم يعقدان مؤتمراً صحفياً مشتركاً.

وكانت مصادر دبلوماسية ألمانية أكدت أن شتاينماير سيلتقي نظيره التركي في أنقرة في الخامس من فبراير/شباط الجاري، مؤكدين أن أنقرة تلعب "دوراً رئيسياً أصبح أكثر أهمية في المنطقة" مع التطورات التي شهدتها سوريا في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب المصادر ذاتها، "يعتقد شتاينماير أنه من المهم البدء بعملية شاملة قائمة على التعاون في سوريا، ويرغب في تعزيز التعاون مع تركيا في هذا الإطار".

وكانت زيارة شتاينماير إلى السعودية مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا أنها أُرجئت بسبب انهيار الحكومة الائتلافية في ألمانيا.

كما سيزور شتاينماير الجنود الألمان العاملين في الأردن على هامش زيارته لعمان، وفق المصادر نفسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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