سياسة
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غزة.. شهداء جدد برصاص جيش الاحتلال رغم اتفاق وقف إطلاق النار
استشهد طفل فلسطيني، اليوم الأربعاء، إثر تعرّضه لإطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى ثلاثة خلال يوم واحد، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.
غزة.. شهداء جدد برصاص جيش الاحتلال رغم اتفاق وقف إطلاق النار
آثار الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي قطاع غزة / صورة: AA
5 فبراير 2025

وأفاد مصدر طبي في مجمع ناصر بمدينة خان يونس في تصريحات صحفية بأن الطفل حمزة الهمص(13 عاماً) استشهد متأثراً بجراحه بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح.

ووفقاً لشهود عيان، فقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الطفل في منطقة "العودة" بمدينة رفح، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يُنقل إلى المستشفى، إذ أُعلن عن استشهاده.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد فلسطينيان آخران، أحدهما برصاص الاحتلال في منطقة "الشوكة" شرقي رفح، بينما استشهد الآخر متأثراً بجراح أصيب بها خلال اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 47 ألفاً و552 قتيلاً، و111 ألفاً و629 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن "12 شهيداً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 8 شهداء انتشلت جثامينهم من بين الركام، و4 شهداء متأثرين بإصاباتهم خلال الإبادة، بالإضافة إلى 11 إصابة جديدة".

وأوضحت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الفلسطينيين بالقصف أو إطلاق النيران عبر مسيّراته، ما يسفر عن مزيد من الضحايا.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى أسفرت الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي عن أكثر من 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنّين.

وفي 19 يناير/كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، لكن الأخيرة ارتكبت خروقات عديدة أسفرت عن شهداء وجرحى.

وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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