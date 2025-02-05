وتعهد أردوغان في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في العاصمة أنقرة، بأن تواصل تركيا التعاون مع ألمانيا فيما يخص الملفات الإقليمية مثل التطورات في سوريا وقطاع غزة وحرب أوكرانيا.

وأكد الرئيس التركي أن هناك علاقات قوية بين تركيا وألمانيا في المجالات كافة، معرباً عن التطلع لتعزيز العلاقات مع برلين أكثر في المرحلة القادمة. كما عبر عن أمنياته في أن تعود الانتخابات التي ستجري في ألمانيا بالخير على شعبها.

وتابع: "يقع على عاتق الجميع مسؤوليات كبيرة في الحفاظ على وقف إطلاق النار بغزة، وعلينا كمجتمع دولي مواصلة الجهود من أجل حل الدولتين".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وعلى صعيد الملف السوري، لفت الرئيس أردوغان إلى أن رؤية سوريا يسودها السلام الدائم والازدهار هي رغبة مشتركة للجميع.

وفي شأن آخر، قال: "نرى تزايداً بالخطابات والأعمال المعادية للأجانب والعنصرية وكراهية الإسلام في أوروبا وهو ما يثير قلق المجتمع التركي أيضاً".

وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل الرئيس أردوغان نظيره الألماني شتاينماير بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، إذ يجري الرئيس الألماني جولة إقليمية تشمل كذلك السعودية والأردن.

وعقد الرئيسان لقاءً مغلقاً أعقبه غداء عمل بمشاركة وفدي البلدين، سبق المؤتمر الصحفي المشترك.