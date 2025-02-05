سياسة
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تصفية لفكر وطني.. فلسطين ترفض تعديل الأونروا منهاجاً تعليمياً بمدارس الضفة
عبر المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، عن رفضه تعديل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" منهاجاً تعليمياً بمدارسها في الضفة الغربية المحتلة.
تصفية لفكر وطني.. فلسطين ترفض تعديل الأونروا منهاجاً تعليمياً بمدارس الضفة
الأونروا: قرار إسرائيل حظر أنشطتنا يشكل سابقة خطيرة / صورة: Reuters
5 فبراير 2025

وقال المكتب في بيان: "بناء على تعليمات من المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أرسلت دائرة التعليم تعميماً إلى مديري مدارس الوكالة في الضفة الغربية المحتلة بسحب كتاب اللغة العربية للصف الخامس، واستبداله بملف آخر جرى تعميمه".

وأشار إلى أن الملف الجديد "لا يحتوي على وحدات وفقرات لها علاقة بالتاريخ النضالي والسياسي للشعب الفلسطيني".

وحذر المكتب الوكالة "من المضي في تنفيذ هذا الملخص التصفوي للفكر والإرث الوطني، الذي تحقق بفعل تضحيات الشعب الفلسطيني، وشلال الدم المتدفق منذ نكبة فلسطين (عام 1948)، وما زال يُكتب بمعاناة شعبنا وشهدائه ولن يتوقف حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي".

كما أوضح أن "المخاطر المحدقة بقضية اللاجئين تتسع وتشتد لتشمل تدمير مخيمات اللاجئين ضمن مشاريع التهجير والترحيل لشعبنا".

وقال إنه خاطب مكتب المفوض العام "لوقف القرار"، وطالب اللجان الشعبية في مخيمات اللاجئين "بمتابعة العملية التعليمية ميدانياً وتنفيذ فاعليات رافضة للقرار".

وحتى الساعة، 20:30 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من الوكالة الأممية بشأن بيان المكتب التنفيذي.

وتدير الأونروا 702 مدرسة ابتدائية وإعدادية في أقاليم عملياتها الخمسة: الأردن ولبنان وسورية وقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتوفر التعليم الأساسي المجاني لنحو 545 ألف طفل من لاجئي فلسطين، وفق ما هو مدون على موقعها الإلكتروني.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست نهائياً وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، والخميس دخل القرار حيز التنفيذ.

وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت أكثر من 15 شهراً، وخلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطينيين.​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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