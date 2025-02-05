سياسة
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الرئيس السوري يتلقّى اتصال تهنئة من ماكرون ودعوة لزيارة فرنسا
تلقّى رئيس الجمهورية العربية السورية في الحكومة الانتقالية أحمد الشرع اتصال تهنئة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي دعاه إلى زيارة باريس في "الأسابيع المقبلة"، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية ليل الأربعاء.
الرئيس السوري يتلقّى اتصال تهنئة من ماكرون ودعوة لزيارة فرنسا
الرئيس السوري يتلقّى اتصال تهنئة من ماكرون ودعوة لزيارة فرنسا / صورة: AA
5 فبراير 2025

وقالت الرئاسة في بيان إنّ الشرع تلقّى "اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي" الذي "هنّأه بتوليه منصب الرئاسة" ودعاه إلى "زيارة فرنسا في الأسابيع المقبلة".

وأبدى ماكرون، وفق البيان، "دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا"، مؤكداً "مساعي بلاده لرفع العقوبات عن سوريا وفسح المجال للنمو والتعافي".

وشكر الشرع، وفق البيان، نظيره الفرنسي على مكالمته وعلى "مواقف فرنسا الداعمة للشعب السوري خلال الأربعة عشر عاماً الماضية". وأشار إلى "التحديات الحالية التي تتمثل بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري".

من جهتها، أشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون شدّد على ثلاثة أمور أساسية هي: عملية انتقالية تتوافق مع "تطلعات الشعب السوري"، و"الاندماج الكامل" للأكراد السوريين في هذه العملية، و"ضرورة الاستمرار في مكافحة الإرهاب".

وتأتي المحادثة الهاتفية، وهي الأولى من نوعها لزعيم غربي وفق الإليزيه، في إطار التمهيد لمؤتمر دولي من أجل سوريا سيعقد على المستوى الوزاري في باريس في 13 شباط/فبراير.

وأعرب ماكرون عن "أمله في أن تلبي العملية التي بدأتها الحكومة الانتقالية تطلعات الشعب السوري بالكامل"، وفقاً لبيان الرئاسة الفرنسية.

وكان وزير خارجية فرنسا جان-نويل بارو زار ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك دمشق مطلع العام الحالي والتقيا الشرع، بتفويض من الاتحاد الأوروبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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