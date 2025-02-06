سياسة
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تعليقاً على خطة ترمب.. غوتيريش يحذّر من أي محاولة للتطهير العرقي بغزة
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، عن رفضه لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه قسراً، مؤكداً ضرورة التزام القانون الدولي ومنع أي شكل من أشكال التطهير العرقي.
تعليقاً على خطة ترمب.. غوتيريش يحذّر من أي محاولة للتطهير العرقي بغزة
غوتيريش خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف / صورة: AA
6 فبراير 2025

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وشدّد غوتيريش على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف تشمل حقهم في العيش بسلام وأمن وكرامة في أراضيهم، مبيناً أن تحقيق هذه الحقوق أصبح أكثر بعداً من أي وقت مضى.

وأوضح أن الدمار في غزة لا يمكن وصفه، وأن الأغلبية العظمى من الفلسطينيين نزحوا مراراً وتكراراً، ويواجهون الجوع والمرض، فضلاً عن أن الأطفال حرموا من التعليم لأكثر من عام.

وذكر غوتيريش أن وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى أمر "مرحّب به" في الاتفاق، مؤكداً ضرورة مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى.

وأضاف: "من الضروري أن نبقى مخلصين للقانون الدولي وأن نمنع أي تطهير عرقي"، مؤكداً أن تحقيق سلام دائم لا يمكن أن يتم إلا من خلال إحراز تقدم ملموس لا رجعة فيه نحو حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تكون غزة جزءاً لا يتجزأ منها.

وأكد أن الحل المستدام الوحيد لاستقرار الشرق الأوسط هو قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

ومساء الثلاثاء، كشف ترمب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانه من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

ولم يستبعد ترمب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعاً أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني.

ولاقت خطط ترمب إشادة وامتناناً واسعين على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات، بينما صدرت بالمقابل ردود فعل واسعة رافضة له بشدة من الرئاسة والفصائل الفلسطينية، ودول ومنظمات إقليمية ودولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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