سياسة
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"علينا السماح بمغادرة مَن يريد".. نتنياهو يشيد بخطة ترمب لغزة
رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بينما تتواصل ردود الفعل الدولية والإقليمية الرافضة للمقترح.
"علينا السماح بمغادرة مَن يريد".. نتنياهو يشيد بخطة ترمب لغزة
نتنياهو يرحّب بخطة ترمب لتهجير الفلسطينيين خارج غزة / صورة: AFP
6 فبراير 2025

وأيّد نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، فكرة "السماح لسكان غزة الذين يريدون المغادرة بالمغادرة".

وقال: "أعني، ما الخطأ في ذلك؟ يمكنهم المغادرة، ثم يمكنهم العودة بعد ذلك، ويمكنهم الانتقال والعودة. لكن عليك إعادة بناء غزة"، على حدّ قوله.

وأضاف: "هذه أول فكرة جيدة أسمعها… إنها فكرة رائعة، وأعتقد أنه ينبغي متابعتها وفحصها ومتابعتها وتنفيذها، لأنني أعتقد أنها ستخلق مستقبلاً مختلفاً للجميع".

وفي سياق متّصل، ادّعى نتنياهو أنه لا يعتقد أن ترمب اقترح إرسال قوات أمريكية لمحاربة "حماس" في غزة، أو أن واشنطن ستمول جهود إعادة الإعمار.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروّج ترمب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

ووصفت الأمم المتحدة مخطط ترمب لتهجير الفلسطينيين قسراً خارج قطاع غزة، بأنه "تطهير عرقي"، ودعت على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش إلى التزام القانون الدولي عند البحث عن حلول للقضية الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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