وقال البنتاغون في بيان إن "هؤلاء الأفراد العشرة يجري إيواؤهم حالياً في مرافق احتجاز شاغرة"، واصفاً إياهم بأنهم "أجانب غير نظاميين".

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن "سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية تتّخذ هذا الإجراء لضمان الاحتجاز الآمن لهؤلاء الأفراد بانتظار نقلهم إلى بلدهم الأصلي أو أي وجهة مناسبة أخرى".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في وقت لاحق، إن الطائرة التي تقل المهاجرين وصلت البارحة وهم "10 أعضاء في العصابة العابرة للحدود ترين دي أراغوا".

وأطلقت إدارة ترمب ما وصفتها بأنها حملة كبيرة لمكافحة الهجرة غير النظامية، بما يشمل دهم واعتقال مهاجرين وترحيلهم في طائرات عسكرية.

وجعل الرئيس القضية أولوية على الساحة الدولية أيضاً، مهدّداً كولومبيا بفرض عقوبات ورسوم جمركية رداً على إصدار رئيس البلاد أمراً بإعادة طائرتين عسكريتين أمريكيتين كانتا تقلّان مهاجرين جرى ترحيلهم.

وفي الأسبوع الماضي أمر ترمب وزارتي الدفاع والأمن الداخلي بإعداد مركز لاستقبال 30 ألف شخص.

ومعتقل غوانتانامو الذي افتتح في عام 2002، يقع داخل قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرة كوبا، في إطار "الحرب على الإرهاب" التي أعلنها الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وأصبح للعديد من المنظمات الحقوقية رمزاً للانتهاكات المرتكبة في سياق الحرب على الإرهاب، بسبب ظروف الاعتقال شديدة القسوة وممارسة التعذيب.