سياسة
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عامان على الزلزال.. أردوغان: سنواصل جهودنا حتى يعود الجميع إلى دفء ديارهم
تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة جهود البناء وإعادة الإعمار في المدن المتضررة من زلزال 6 فبراير/شباط 2023، مؤكداً في ذلك أهمية الوحدة دولةً وشعباً.
عامان على الزلزال.. أردوغان: سنواصل جهودنا حتى يعود الجميع إلى دفء ديارهم
أردوغان / صورة: AA
6 فبراير 2025

جاء ذلك في رسالة للرئيس التركي، اليوم الخميس، بمناسبة حلول الذكرى الثانية لزلزال 6 فبراير/شباط 2023، الذي ضرب جنوب البلاد، وتضررت منه 11 ولاية هي قهرمان مرعش وأضنة وغازي عنتاب وملاطيا وأضي يامان وديار بكر وألازيغ وشانلي أورفة وكيليس وهاطاي وعثمانية.

ودعا أردوغان بالرحمة لـ"53 ألفاً و537 من إخواننا وأخواتنا الذين فقدناهم في زلزال السادس من فبراير/شباط (2023) في ذكراه السنوية الثانية، الذي هزّ قلوبنا وترك علامات لا تُمحى في ذاكرة أمتنا"، متمنياً "الصبر لذوي شهداء الزلزال ولكل أفراد شعبنا".

وأشار إلى أنه "منذ اليوم الأول للكارثة أكّدنا أننا سنبقى متّحدين دولةً وشعباً، ولم نترك المناطق المتضررة ولو للحظة واحدة".

وأكّد الرئيس التركي مواصلة "جهود البناء وإعادة الإعمار بالعمل الجاد والعرق والصبر والإرادة الحديدية حتى تعود مدننا إلى سابق عهدها".

وشدّد على أن "عزمنا لن يتزعزع حتى نضمد كل الجراح ويعود جميع مواطنينا إلى دفء ديارهم بأمان".

وأضاف: "سنظل أوفياء لذكرى أحبائنا المتوفين وسنذكرهم دائماً في دعواتنا وقرآننا".

وختم بالقول: "حفظ الله بلادنا وشعبنا من مثل هذه الكوارث".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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