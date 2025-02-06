جاء ذلك في رسالة لألطون، اليوم الخميس، بمناسبة حلول الذكرى الثانية لزلزال 6 فبراير/شباط 2023، الذي ضرب جنوب البلاد، وتضررت منه 11 ولاية هي قهرمان مرعش وأضنة وغازي عنتاب وملاطيا وأضي يامان وديار بكر وألازيغ وشانلي أورفة وكيليس وهاطاي وعثمانية.

وقال ألطون: "في تلك الليلة المشؤومة لكارثة القرن (الزلزال)، لم تُدمّر المنازل والمباني، ليرزح إخواننا وأخواتنا تحت الأنقاض وحسب، بل دُفِن قلب أمتنا أيضاً تحت الأنقاض ذاتها"، مضيفاً أن "كل شخص فقدناه فقدنا معه قطعة من قلوبنا".

وأكد أنه بالرغم من كل شيء "لم نستسلم ولم ننهر، بل اتحدنا دولةً وشعباً، وقررنا أن نتجاوز الكارثة". وتابع: "نستذكر كل أحبائنا الذين فقدناهم ونذكرهم في دعواتنا وصلواتنا".

وشدّد ألطون على أنَّ "هذه الأمة تعرف كيف تنهض مجدداً حتى من أعظم أشكال الدمار بروح الوحدة والتضامن"، مؤكداً القول: "سنواصل بناء وإعادة إعمار مدننا تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان".