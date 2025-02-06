وشدّدت الوزارة في سلسلة منشورات على منصة إكس اليوم الخميس، على معارضتها القوية لأي مخططات تهدف إلى تهجير أو ترحيل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أو نقله إلى دول أخرى.

في سياق آخر، شددت الدفاع التركية على معارضتها القوية لأي مخططات تهدف إلى تهجير أو ترحيل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أو نقله إلى دول أخرى.

وأكدت الوزارة أن إسرائيل تُجبر الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم من خلال سياساتها التوسعية، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تنكر حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وسبق أن تعهدت السلطات التركية بدعم إعادة الإعمار في سوريا، وعرضت المساعدة في إعادة بناء البنية التحتية، وصياغة دستور جديد، وتزويد الكهرباء، واستئناف الرحلات الجوية وتطوير قدرات الجيش السوري.

ومساء الثلاثاء، كشف ترمب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانه من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

ولم يستبعد ترمب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعاً أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني.