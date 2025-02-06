سياسة
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تركيا.. تسليم نحو 453 ألف وحدة سكنية وتجارية لمتضرري الزلازل بنهاية 2025
أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بمناسبة ذكرى ضحايا كارثة الزلازل التي ضربت جنوب تركيا في 6 فبراير/شباط 2023، اليوم الخميس، أنه سيجري تسليم نحو 453 ألف وحدة سكنية وتجارية لمتضرري الزلازل بنهاية 2025
تركيا.. تسليم نحو 453 ألف وحدة سكنية وتجارية لمتضرري الزلازل بنهاية 2025
تركيا.. تسليم نحو 360 ألف وحدة سكنية لمتضرري زلازل 6 فبراير/شباط بنهاية 2025 / صورة: AA
6 فبراير 2025

وقالت دائرة الاتصال في منشور على منصة إكس، إنه "بعد زلازل 6 فبراير/شباط، بدأنا حملة كبيرة من خلال التعاون بين الدولة والشعب. في هذا السياق، نحن لا نعيد بناء المباني فحسب، بل نعيد بناء الأمل والحياة التي تحطمت أيضاً".

وأضافت أنه "حتى اليوم، سلمنا آلاف الوحدات السكنية والمحال التجارية والمنازل الريفية، ما ساعد مواطنينا المتضررين من الزلزال في العودة إلى منازلهم الآمنة".

وأشارت إلى أنه "بنهاية عام 2025، سيجري تسليم 358859 وحدة سكنية، و31307 محال تجارية، و62817 منزلاً ريفياً، ليصل إجمالي عدد الوحدات المستقلة إلى 452983 وحدة ستسلم لأصحاب الحقوق".

في السياق، أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ذكرى ضحايا كارثة الزلازل، وقال في منشور عبر منصة إكس: "في الذكرى الثانية لزلازل 6 فبراير/شباط التي هزتنا جميعاً بعمق، وفتحت جراحاً كبيرة في قلوبنا، وتركت آثاراً لا تنسى في ذاكرة شعبنا، أسأل الله الرحمة لكل واحد من أشقائنا الذين فقدناهم والبالغ عددهم 53 ألفاً و537".

كما تمنى أردوغان الصبر والسلوان لذوي المواطنين الذين فقدوا حياتهم جراء الزلازل، وللشعب التركي عامة. وتعهد بمواصلة العمل لإعادة إعمار المناطق المنكوبة حتى إحيائها بالكامل.

وفي 6 فبراير/شباط 2023، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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