سياسة
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حماس: الفلسطينيون في غزة عانوا ليلة قاسية بسبب البرد وغياب المأوى
أعلنت حركة حماس اليوم الخميس، أن الفلسطينيين المقيمين في خيام ومراكز إيواء بقطاع غزة عانوا "ليلة قاسية وكارثية" جراء المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، في ظل غياب المأوى بسبب الدمار الكبير الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية على مدار أكثر من 15 شهراً.
حماس: الفلسطينيون في غزة عانوا ليلة قاسية بسبب البرد وغياب المأوى
نازح فلسطيني من غزة / صورة: Reuters
6 فبراير 2025

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان، إن "النازحين في الخيام والمخيمات في قطاع غزة عاشوا ليلة قاسية بسبب الرياح العاتية، فيما منع الاحتلال إدخال الكرفانات والإغاثة لشعبنا". وأضاف القانوع أن الظروف الجوية القاسية في غزة خلال فصل الشتاء تتطلب "ضغطاً دولياً وتحركاً عاجلاً لإلزام الاحتلال تنفيذ البروتوكول الإنساني المنصوص عليه في الاتفاقات".

وأوضح القانوع أن قيادة حركة حماس تضع أولوية كبيرة لتنفيذ البروتوكول الإنساني، وأن الحركة تواصل التنسيق مع الوسطاء مثل مصر وقطر لضمان التزام الاحتلال كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

في سياق متصل أفاد شهود عيان بأن الأمطار التي هطلت مساء الخميس في مناطق متفرقة من قطاع غزة تسببت في غرق الخيام ومراكز الإيواء شمال وجنوب القطاع، مما زاد تفاقم معاناة الفلسطينيين الذين يقيمون في خيام فوق أنقاض منازلهم المدمرة.

وأشار شهود العيان إلى أن عديداً من الناجين من حرب الإبادة الإسرائيلية يقيمون في مناطق مثل المواصي وبين أنقاض منازلهم المدمرة، حيث لجؤوا إلى خيام بدائية مصنوعة من القماش والنايلون. إضافة إلى ذلك، يعيش فلسطينيون آخرون في الطرقات والملاعب والساحات العامة والمدارس، بلا أي وسيلة تحميهم البرد والعواصف.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن إسرائيل دمرت نحو 88% من البنى التحتية في القطاع، بما في ذلك المنازل والمنشآت الحيوية والخدماتية، خلال أكثر من 15 شهراً من الهجمات المستمرة.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ويشمل ثلاث مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، يُتفاوض خلالها لبدء المراحل التالية بوساطة من مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 19 يناير/كانون الثاني 2025، خلفت الإبادة في غزة أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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