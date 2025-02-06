سياسة
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وسط ظروف إنسانية صعبة.. الأمم المتحدة: عبور 10 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة
أعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة اليوم الخميس، عبور أكثر من 10 آلاف شاحنة مساعدات الحدود إلى قطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل 19 يناير/كانون الثاني.
وسط ظروف إنسانية صعبة.. الأمم المتحدة: عبور 10 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة
شاحنات مساعدات إنسانية تدخل وتخرج من قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم. / صورة: AA
6 فبراير 2025

وقال توم فليتشر على منصة إكس: "أدخلنا أكثر من 10 آلاف شاحنة خلال أسبوعين منذ وقف إطلاق النار، وهي زيادة هائلة" في المساعدات التي تدخل القطاع الذي دمرته إسرائيل.

وفي مناطق متفرقة بالقطاع يقيم الناجون من الإبادة في منطقة المواصي وبين أنقاض منازلهم المدمرة، وقد لجؤوا إلى خيام بدائية مصنوعة من القماش والنايلون.

إلى جانب ذلك يقيم الفلسطينيون الذين دُمرت منازلهم، في الطرقات والملاعب والساحات العامة والمدارس دون أي وسائل تحميهم البرد والعواصف.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن إسرائيل دمرت على مدار أكثر من 15 شهراً من الإبادة نحو 88% من البنى التحتية بالقطاع بما يشمل المنازل والمنشآت الحيوية والخدماتية.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويُتفاوض خلال الأولى لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة بغزة، خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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