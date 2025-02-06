وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن الهدف يجب أن يكون زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة بشكل كبير، مع التركيز على استعادة الخدمات الأساسية في المنطقة. وأشارت إلى ضرورة وضع إطار عمل يضمن عودة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم.

ومساء الثلاثاء كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده على الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى.

ولم يستبعد ترمب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعاً أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني.