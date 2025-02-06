وأوضح أردوغان خلال مشاركته في فاعلية بولاية آدي يمان شرقي تركيا اليوم الخميس، أن الزلازل التي وقعت في مساحة أكبر من عديد من بلدان العالم، أثرت في 14 مليون مواطن، وتسبب في تهجير أكثر من 2.5 مليون مواطن إلى ولايات مختلفة.

وذكر أن التكلفة المادية للزلازل بلغت 104 مليارات دولار بشكل مباشر، و150 مليار دولار بشكل غير مباشر. وأشار إلى تضرر مدرج مطار هاطاي جنوبي تركيا بالزلازل، وأنه يُعمل حالياً على مدرج بطول 3000 متر، بحيث يمكن للطائرات الضخمة الهبوط عليه.

وأفاد الرئيس التركي بأن الحكومة قدمت 14 ملياراً و566 مليون ليرة (نحو 400 مليون دولار) دعماً لـ15 منطقة صناعية و17 مشروعاً صناعياً في 11 ولاية تضررت من الزلزال.

وفجر 6 فبراير/شباط 2023، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا مركزه قهرمان مرعش بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

وشملت آثار الزلازل 124 قضاء و6 آلاف و929 قرية ضمن 11 ولاية تركية، فيما بلغ عدد المتضررين منها 14 مليون شخص في تركيا وحدها.

الزلزال الذي ضرب مساحة قدرها 120 ألف متر مربع، أودى بحياة 53 ألفاً و537 شخصاً، فيما أصيب 107 آلاف و213 آخرون.