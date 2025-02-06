وأثر الزلزال في 14 مليون مواطن، وتسبب في تهجير أكثر من 2.5 مليون مواطن إلى ولايات مختلفة. وشملت آثار الزلزال 124 قضاءً و6 آلاف و929 قرية ضمن 11 ولاية تركية، فيما بلغ عدد المتضررين منه 14 مليون شخص في تركيا وحدها.

وزير الخارجية هاكان فيدان

نعى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذين لقوا حتفهم جراء الزلزال المدمر، قائلاً اليوم الخميس في منشور عبر منصة إكس: "أستذكر بإكبار إخواننا وأخواتنا الذين فقدناهم، وأقدم تعازيّ لأسرهم وشعبنا".

وأضاف فيدان: "فمنذ اليوم الأول وقفنا إلى جانب شعبنا بكل ما أوتينا من وسائل، لتضميد الجراح وإعادة مدننا إلى سابق عهدها". واختتم منشوره قائلاً: "أعرب عن امتناني للدول الصديقة والشقيقة التي دعمتنا بعد الكارثة".

وزير الداخلية علي يرلي قايا

ترحّم وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم الخميس، على ضحايا زلزال 6 فبراير/شباط، مؤكداً "استمرار إحياء ذكراهم الثمينة".

وقال يرلي قايا في منشور على إكس: "أستذكر بالرحمة الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال، ولن ننسى إخواننا وأخواتنا الذين فقدناهم، وسنستمر في إحياء ذكراهم".

وزير الصحة كمال مميش أوغلو

أكد وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو تأثير "كارثة القرن" (زلزال 6 فبراير/شباط) في تكاتف وتضامن الأمة التركية في مكافحة آثار الزلزال في المدن المنكوبة.

وقال مميش أوغلو في منشور على إكس: "تكاتفنا كأمة وأصبحنا قلباً واحداً. وبفضل وعينا بالوحدة والتضامن، نجحنا في ترسيخ وحدتنا في مواجهة كارثة القرن".

وأضاف: "أحيّي بكل احترام أولئك الذين فقدوا أرواحهم في زلزال السادس من فبراير/شباط، ونسأل الله أن يحمي بلادنا وأمتنا والإنسانية جمعاء من كل أنواع الكوارث".

وفجر 6 فبراير/شباط 2023 ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا مركزه قهرمان مرعش بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

وشملت آثار الزلزال 124 قضاءً و6 آلاف و929 قرية ضمن 11 ولاية تركية، فيما بلغ عدد المتضررين منه 14 مليون شخص في تركيا وحدها.

الزلزال الذي ضرب مساحة قدرها 120 ألف متر مربع، أودى بحياة 53 ألفاً و537 شخصاً، فيما أصيب 107 آلاف و213 آخرون.