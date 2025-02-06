واستقبل الرئيس أردوغان عائلة عبد الله مقدس كاراكوس المقيمة في المجمع، حيث تبادل معهم الأحاديث. رافقه في الزيارة وزير البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي مراد قوروم، ورئيس مجلس إدارة شركة بايكار للتكنولوجيا سلجوق بيرقدار.

وفي إطار الزيارة، التقى الرئيس أردوغان عدداً من التجار في ولاية أدي يامان، وناقش معهم الأوضاع في المنطقة بعد مرور عامين على الزلزال.

وكان الزلزال الذي وقع في 6 فبراير/شباط 2023 ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، مركزه قهرمان مرعش، بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، تلاه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، بالإضافة إلى مئات الهزات الارتدادية العنيفة.

أثرت تداعيات الزلزال في 124 قضاءً و6929 قرية في 11 ولاية تركية، وأدى إلى تضرر نحو 14 مليون شخص في تركيا. وأسفر الزلزال عن مقتل 53537 شخصاً، فيما أصيب 107213 آخرون، فضلاً عن تدمير واسع النطاق في المناطق المتضررة.