سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يزور عائلة في أدي يامان بمناسبة الذكرى الثانية لزلزال 2023
زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الخميس، عائلة مقيمة في مجمع بايكار في ولاية أدي يامان جنوب شرقيّ تركيا، بمناسبة الذكرى الثانية للزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 فبراير/شباط 2023، والذي وُصف بـ"كارثة القرن".
أردوغان يزور عائلة في أدي يامان بمناسبة الذكرى الثانية لزلزال 2023
الرئيس أردوغان يلتقي الأهالي والتجار في ولاية أدي يامان التركية / Others
6 فبراير 2025

واستقبل الرئيس أردوغان عائلة عبد الله مقدس كاراكوس المقيمة في المجمع، حيث تبادل معهم الأحاديث. رافقه في الزيارة وزير البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي مراد قوروم، ورئيس مجلس إدارة شركة بايكار للتكنولوجيا سلجوق بيرقدار.

وفي إطار الزيارة، التقى الرئيس أردوغان عدداً من التجار في ولاية أدي يامان، وناقش معهم الأوضاع في المنطقة بعد مرور عامين على الزلزال.

وكان الزلزال الذي وقع في 6 فبراير/شباط 2023 ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، مركزه قهرمان مرعش، بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، تلاه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، بالإضافة إلى مئات الهزات الارتدادية العنيفة.

أثرت تداعيات الزلزال في 124 قضاءً و6929 قرية في 11 ولاية تركية، وأدى إلى تضرر نحو 14 مليون شخص في تركيا. وأسفر الزلزال عن مقتل 53537 شخصاً، فيما أصيب 107213 آخرون، فضلاً عن تدمير واسع النطاق في المناطق المتضررة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us