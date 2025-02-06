وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "العدو الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدات حومين ورومين وزفتا"، في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وأضافت أن "الطيران الحربي المعادي شن أربع غارات على محلة سريج، عند مرتفعات سلسلة جبال لبنان الشرقية، في قضاء بعلبك"، شرقي لبنان.

ونقلت الوكالة في وقت سابق مساء الخميس أن الطيران الحربي الإسرائيلي "شن غارة على مرتفعات سلسلة جبال لبنان الشرقية"، مضيفة أنه سبق ذلك "تحليق مكثف لطيران العدو الإسرائيلي على علو منخفض فوق مناطق راشيا والبقاع الغربي، وعلى علو مرتفع فوق مدينة الهرمل والبقاع الشمالي".

في السياق ذاته، أفاد شهود عيان برصد تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق بيروت وضواحيها ومناطق وسط البلاد، وقالت الوكالة اللبنانية إن مقاتلات إسرائيلية حلقت على علو منخفض في أجواء منطقة بعلبك شرقي البلاد.

كما أكد المصدر ذاته أن الطيران الحربي الإسرائيلي "شن مساء اليوم (الخميس)، عدوانا جويا حيث نفذ غارة جوية مستهدفا الوادي الواقع بين بلدتي بفروة وعزة وعلى دفعتين".

وبذلك يرتفع إجمالي خروقات إسرائيل للاتفاق منذ سريانه قبل 73 يوماً إلى 863 خرقاً، وفق إحصائية استنادا إلى إعلانات وكالة الأنباء اللبنانية.

ادعاء إسرائيلي

مقابل ذلك، قال بيان لجيش الاحتلال: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بدقة وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات على موقعيْن عسكرييْن كانا يحتويان على وسائل قتالية لحزب الله داخل لبنان والتي شكلت خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار".

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر أمني أن مقاتلات "تهاجم أهدافا في عمق لبنان" بزعم "وجود محاولات لنقل أسلحة من سوريا وإنشاء مواقع جديدة لحزب الله".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتضمن الاتفاق مهلة محددة بـ60 يوما، تنسحب خلالها إسرائيل من البلدات التي احتلتها في جنوب لبنان خلال الحرب.

لكن تل أبيب أخلت بالاتفاق عبر الامتناع عن تنفيذ الانسحاب الكامل خلال هذه المهلة التي انتهت فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يعلن البيت الأبيض عن اتفاق إسرائيلي-لبناني على تمديد المهلة حتى 18 فبراير/ شباط الجاري.

وحتى اليوم، خلفت خروقات جيش الاحتلال للاتفاق 67 قتيلا و263 جريحا، وفق بيانات رسمية لبنانية.

بينما أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 4 آلاف و98 قتيلا و16 ألفا و888 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.