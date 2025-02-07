ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية قوله مساء أمس الخميس، إن روبيو سيسافر إلى مؤتمر ميونيخ للأمن، وإلى كل من إسرائيل والإمارات وقطر والسعودية في الفترة من 13 إلى 18 فبراير/شباط الجاري.

وذكر المسؤول الأمريكي أن روبيو سيناقش خلال الجولة الوضع في غزة وتداعيات الحرب الإسرائيلية على القطاع طوال 15 شهراً.

وأضاف أنه "لا يمكن للوضع الراهن أن يستمر. إنه مثل الغسل والشطف ثم التكرار. يصبح الأمر مألوفاً وتبدأ في الاعتقاد أن هذه هي الحياة وما يجب أن نتوقعه. ويؤمن الرئيس ترمب وماركو روبيو أن الوضع ليس كذلك، وأن الأمور يمكن أن تتغير"، على حد تعبيره.

ومساء الثلاثاء كشف ترمب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده على الاستيلاء على قطاع غزة بعد تهجير كامل سكانه من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

ولم يستبعد ترمب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعاً أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروّج ترمب مخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وأيّد روبيو مخطط ترمب، قائلا الأربعاء إنه سيتعين على الفلسطينيين في القطاع الانتقال إلى أماكن أخرى "بشكل مؤقت" بينما تجري إعادة إعماره بعد الحرب.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة في غزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.