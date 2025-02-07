وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم الجمعة، بأن العمليات العسكرية مستمرة بشكل فعال وحازم لمكافحة الإرهاب.

وأضافت الوزارة أنه في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، جرى تحييد 8 إرهابيين من تنظيم PKK شمال العراق.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل" ضد معاقل PKK الإرهابي، في مناطق متينا والزاب وأفاشين-باسيان، شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة التنظيم الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​

ويتخذ PKK الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.