7 فبراير 2025
وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم الجمعة، بأن العمليات العسكرية مستمرة بشكل فعال وحازم لمكافحة الإرهاب.
وأضافت الوزارة أنه في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، جرى تحييد 8 إرهابيين من تنظيم PKK شمال العراق.
وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل" ضد معاقل PKK الإرهابي، في مناطق متينا والزاب وأفاشين-باسيان، شمالي العراق.
وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة التنظيم الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.
ويتخذ PKK الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.