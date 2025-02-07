سياسة
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الدفاع التركية تعلن تحييد 8 إرهابيين من تنظيم PKK شمال العراق
حيّدت القوات المسلّحة التركية 8 عناصر من تنظيم PKK الإرهابي في منطقة عمليات "المخلب-القفل" شمالي العراق.
الدفاع التركية تعلن تحييد 8 إرهابيين من تنظيم PKK شمال العراق
استمرار العملية العسكرية التركية ضد تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق/ صورة: AA
7 فبراير 2025

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم الجمعة، بأن العمليات العسكرية مستمرة بشكل فعال وحازم لمكافحة الإرهاب.

وأضافت الوزارة أنه في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، جرى تحييد 8 إرهابيين من تنظيم PKK شمال العراق.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل" ضد معاقل PKK الإرهابي، في مناطق متينا والزاب وأفاشين-باسيان، شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة التنظيم الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​

ويتخذ PKK الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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