وتحدثت وكالة الأنباء اللبنانية في خبر مقتضب، عن "سماع دوي انفجار عنيف في بلدة البيسارية-محلة تبنا، تبيّن أنه ناجم عن غارة إسرائيلية على البلدة".

من جهة ثانية، لفتت الوكالة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ أعمال تفجير على مرحلتين في بلدة كفركلا الحدودية جنوبي لبنان.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفاً متبادلاً بين جيش الاحتلال و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتضمّن الاتفاق مهلة محددة بـ60 يوماً، تنسحب خلالها إسرائيل من البلدات التي احتلتها في جنوب لبنان خلال الحرب.

لكن تل أبيب أخلت بالاتفاق عبر الامتناع عن تنفيذ الانسحاب الكامل خلال هذه المهلة التي انتهت فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يعلن البيت الأبيض عن اتفاق إسرائيلي لبناني على تمديد المهلة حتى 18 فبراير/شباط الجاري.

وحتى اليوم، خلّفت خروقات جيش الاحتلال للاتفاق 67 قتيلاً و263 جريحاً، وفق بيانات رسمية لبنانية.

بينما أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 4 آلاف و98 قتيلاً و16 ألفاً و888 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وسُجّل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.