وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عبر موقعها، الجمعة، إن كاتس أصدر تعليماته لهاليفي (تنتهي ولايته في مارس/آذار المقبل)، بتوبيخ اللواء شلومي بيندر، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، بسبب مهاجمته خطة ترمب التي أعلن عنها بخصوص تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال كاتس: "لن يكون هناك وضع يُدلي فيه ضباط الجيش الإسرائيلي بتصريحات ضد الخطة المهمة التي قدمها الرئيس الأمريكي ترمب بشأن غزة، أو يعارضون توجيهات المستوى السياسي".

وأضاف: "أمرت الجيش بالاستعداد لتنفيذ الخطة (التهجير)، وهذا بالضبط ما يجب أن يفعله الجيش الإسرائيلي وسيفعله".

وحسب يديعوت أحرونوت، فإن بيندر علق على خطة ترمب قائلاً: "خطة الرئيس الأمريكي يمكن أن تقود إلى تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية بشكل فوري".

وكشف ترمب الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار رفضاً إقليمياً ودولياً واسعاً.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج ترمب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلَدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعمٍ أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.