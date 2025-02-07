سياسة
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المستشار الألماني يرفض خطة ترمب لتهجير فلسطينيي غزة
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز، عن رفضه التام لمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.
المستشار الألماني يرفض خطة ترمب لتهجير فلسطينيي غزة
يجمع شولتز ائتلافه في محاولة لإخماد بؤر توتر متزايدة بين الشركاء في الحكومة / صورة: AP
7 فبراير 2025

وقال شولتز: "أرفض تماماً ما طرحه الرئيس ترمب"، وذلك خلال فعالية انتخابية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في مدينة لودفيغسبورغ، الجمعة.

وأكد أنه "ليس من الصواب محاولة إرسال سكان غزة بالقوة إلى مصر والأردن".

وأضاف شولتز أنه يجب فعل كل شيء من أجل منع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتحقيق السلام والتعايش بين دولة فلسطين وإسرائيل.

كان ترمب قد كشف، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، الثلاثاء، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار رفضاً إقليمياً ودولياً واسعاً.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروِّج ترمب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلَدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعمٍ أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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