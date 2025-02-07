جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، اليوم الجمعة، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال أن تعزيز الحوار بين تركيا وفرنسا من شأنه تقديم مساهمات إيجابية للعلاقات.

ولفت إلى أن تركيا وفرنسا لديهما إمكانات للتعاون في عديد من المجالات، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية.

وأكد أن تعليق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا قرار صائب للغاية، وأنه من المهم رفعها بالكامل في المرحلة الجديدة.

وشدد الرئيس أردوغان على أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا دون انقطاع.

من جهة أخرى، أكد أردوغان ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، وبدء الإجراءات للتوصل إلى حل دائم.