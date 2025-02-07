جاء ذلك فيما تتواصل ردود الفعل الدولية الغاضبة إزاء مقترح التهجير والاستيلاء على غزة الذي طرحه ترمب، في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري.

وقال ترمب للصحفيين، في البيت الأبيض، حيث يستضيف رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، إن خطته التي وصفها بأنها "صفقات عقارية"، قد "حظيت بترحيب كبير".

ومن غير الواضح إلى من كان يشير بقوله، بعد أن قوبلت خطته بانتقادات من قادة إقليميين، وحلفاء مقربين، وبعض أقرب حلفائه الجمهوريين في الكونغرس.

ومواصلاً تصريحاته الجدلية، قال ترمب إن "إسرائيل ستعطيها لنا (غزة) وستراقب هي الوضع من الناحية الأمنية".