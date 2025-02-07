جاء ذلك في بيان مشترك لتلك الدول وبينها ألمانيا وفرنسا وكندا والمكسيك وجنوب إفريقيا، بعد ساعات من توقيع ترمب أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، حسب إعلام أمريكي منه قناة "إن بي سي" الإخبارية.

قرار ترمب كان رداً على إصدار المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر البيان المشترك أن إجراءات ترمب "ستزيد خطر الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورةً، وتهدد بتقويض سيادة القانون الدولي".