سياسة
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79 دولة تعلن أن معاقبة ترمب "الجنائية الدولية" تقوِّض سيادة القانون الدولي
أعلنت 79 دولة، اليوم الجمعة، رفضها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرةً أن "من شأنه تقويض سيادة القانون الدولي".
79 دولة تعلن أن معاقبة ترمب "الجنائية الدولية" تقوِّض سيادة القانون الدولي
المحكمة الجنائية الدولية في هولندا / صورة: AA
7 فبراير 2025

جاء ذلك في بيان مشترك لتلك الدول وبينها ألمانيا وفرنسا وكندا والمكسيك وجنوب إفريقيا، بعد ساعات من توقيع ترمب أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، حسب إعلام أمريكي منه قناة "إن بي سي" الإخبارية.

قرار ترمب كان رداً على إصدار المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر البيان المشترك أن إجراءات ترمب "ستزيد خطر الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورةً، وتهدد بتقويض سيادة القانون الدولي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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