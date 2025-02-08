وتضم القائمة التي نشرها المكتب على تليغرام "18 أسيراً محكومين بالسجن المؤبد، و54 أسيراً من الأحكام العليا، و111 من الفلسطينيين بغزة، الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وحسب القائمة، فإن 7 من الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم السبت، سيُبعدون خارج فلسطين.

ومن المقرر الإفراج عن 38 أسيراً فلسطينياً ينتمون إلى حماس، و30 أسيراً من حركة "فتح"، وواحد من حركة "الجهاد الإسلامي"، و3 لا ينتمون لأي تنظيمات.

مداهمة منازل أسرى سيفرج عنهم

في سياق متصل، أكد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال تدهم منازل في الضفة والقدس لعدد من عائلات الأسرى المتوقع الإفراج عنهم اليوم.

وشن جيش الاحتلال فجر السبت، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها دهم منازل فلسطينية، وتخريب محتوياتها، تركزت على منازل عائلات أسرى يتوقع الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال شهود عيان للأناضول إن حملة الاقتحامات تركزت على منازل عائلات أسرى يتوقع الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتحذير عائلاتهم من الاحتفال بتحررهم.

واقتحمت قوات إسرائيلية منزل الأسير القيادي في حركة حماس جمال الطويل في منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة، وسط الضفة، وحذرت عائلته من القيام بأي احتفالات. وقالت ابنته الصحفية بشرى الطويل، إن "جنود الاحتلال هددوا باعتقال كل أفراد العائلة في حال وجود أي مظاهر احتفالية بتحرر والدها".

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة كوبر شمال رام الله، وداهم منزل عائلة الأسير شادي فخري البرغوثي، المعتقل منذ 2004، ومحكوم عليه بالسجنم 27 عاماً، وهدد عائلته من القيام بأي مظاهر احتفالية بتحرره، حسب شهود عيان للأناضول.

وفي سلواد شرقي رام الله، داهمت قوات إسرائيلية منزلي عائلتي الأسيرين رأفت حامد وعاطف الصالحين المنوي الإفراج عنهما بالصفقة، ووجهت ذات التهديدات لعائلتهما، وفق شهود عيان.

وأمس الجمعة، كشفت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، عن أسماء 3 محتجزين إسرائيليين ستفرج عنهم اليوم السبت، ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل حماس بوساطة مصرية قطرية أمريكية، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال متحدث "القسام" أبو عبيدة، في بيان، إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور إبراهم ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي".

ومع إتمام تسليم الدفعة الخامسة تكون "القسام" سلمت 16 محتجزاً إسرائيلياً، إضافة إلى 5 تايلانديين ضمن صفقة التبادل الحالية، التي تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى ومحتجزين بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق تنص البنود على الإفراج تدريجياً عن 33 إسرائيلياً محتجزاً بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.