وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم، الإفراج عن معتقلين فلسطينيين من سجني عوفر وكتسيعوت (النقب الصحراوي)".

وأضافت الصحيفة أن الأسرى بدؤوا الصعود إلى الحافلات استعداداً لنقلهم بواسطة قوات الأمن الإسرائيلية.

ولاحقاً قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمه نقلت 4 أسرى محررين إلى المستشفى برام الله بسبب وضعهما الصحي الصعب.

وأمس الجمعة، كشف مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، قائمة تضمنت أسماء 183 أسيراً فلسطينياً، من المقرر الإفراج عنهم اليوم السبت، مقابل إطلاق سراح 3 محتجزين إسرائيليين بقطاع غزة.

وتضمنت القائمة 18 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و54 من الأحكام العالية، و111 من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن 42 أسيراً من المفرج عنهم من الضفة الغربية، و3 من مدينة القدس المحتلة، و27 من قطاع غزة، فيما أُبعد 7 من الأسرى المحكومين بالمؤبد إلى خارج البلاد، وهم: أحمد عطية إبراهيم الجعافرة، وعبد العظيم عبد الحق موسى حسن، وعماد محمود إبراهيم أبو عجمية، وفلاح ديب راتب شحادة، ومنتصر صالح محمد أبو غليون، ومنصور قاسم منصور أبو عون، ويوسف عبد الرحيم عبد المحسن إسكافي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال حوّلت المنطقة القريبة من سجن "عوفر" إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنعت تجمع ذوي الأسرى وأطلقت باتجاههم الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

وفي وقت سابق اليوم السبت، سلّمت حماس المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، إيلي شرعبي (54 عاماً) وأوهاد بن عامي (56 عاماً) وأور ليفي (34 عاماً)، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في دير البلح وسط القطاع.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقاً إن المحتجزين الثلاثة في طريقهم إلى نقطة التقاء قواته. فيما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بهبوط مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في قاعدة "رعيم" المحاذية لقطاع غزة، استعداداً لاستقبال المحتجزين الثلاثة ونقلهم إلى المستشفيات في إسرائيل.