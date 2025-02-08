وشملت الاقتحامات الإسرائيلية منازل عائلات أسرى يُتوقع الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وحذّر الجيش عائلاتهم من الاحتفال بتحررهم.

وفي قرية عزون شرق قلقيلية شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الجمعة، عشرات الشبان خلال اقتحامها القرية، واقتادتهم على جهة غير معلومة، وفق شهود عيان.

وأظهر مقطع مصور جنوداً إسرائيليين يقودون شباناً فلسطينيين بعد تقييدهم، ويسيرون بهم فيما يبدو نحو الآليات العسكرية لاعتقالهم.

وفي مخيم الفارعة جنوبي محافظة طوباس (شمال الضفة)، داهمت قوات إسرائيلية، فجر السبت، عدداً من المنازل في المخيم، وأجبرتهم على الخروج منها قسراً، في ظل تواصل العدوان على المخيم وبلدة طمون، لليوم السابع على التوالي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وبينت الوكالة أن "جنود الاحتلال يقتحمون المنازل برفقة كلاب بوليسية ويرهبون المواطنين، كما أنهم يخلعون أبواب منازل ومنشآت داخل المخيم خلال المداهمات".

​​​​​​​​​​​​​​كما اقتحمت قوات إسرائيلية منزل الأسير القيادي في حركة حماس جمال الطويل في منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة، وسط الضفة، وحذرت عائلته من القيام بأي احتفالات. وقالت ابنته الصحفية بشرى الطويل إن "جنود الاحتلال هددوا باعتقال كل أفراد العائلة في حال كانت هناك أية مظاهر احتفالية بتحرر والدها".

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة كوبر شمال رام الله، ودَهَم منزل عائلة الأسير شادي فخري البرغوثي، وحذر عائلته من عمل أي مظاهر احتفالية بتحرره، حسب شهود عيان. والبرغوثي معتقل منذ 2004، ومحكوم عليه بالسجن 27 عاماً، وورد اسمه في قائمة المرتقب الإفراج عنهم اليوم.

وفي سلواد شرقي رام الله، دَهَمت قوات إسرائيلية منزلَي عائلتي الأسيرين رأفت حامد وعاطف الصالحي، المنوي الإفراج عنهما بالصفقة، ووجهت التهديدات ذاتها لعائلتهما، وفق شهود عيان.

وضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، يتوقع أن تفرج إسرائيل، السبت، عن 183 أسيراً فلسطينياً، بينهم 18 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و54 أسيراً من أصحاب الأحكام العالية، و111 أسيراً من أسرى قطاع غزة، الذين جرى اعتقالهم بعد 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

والجمعة، كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أسماء 3 أسرى إسرائيليين ستفرج عنهم السبت، ضمن اتفاق التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وعند إتمام تسليم هذه الدفعة، تكون القسام سلمت 16 أسيراً إسرائيلياً ضمن صفقة التبادل الحالية، التي تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين.

ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، تعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم نحو 600 محكومون بالمؤبد.

في سياق متصل، سحب جيش الاحتلال، صباح السبت، كامل قواته من بلدة طمون جنوب محافظة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد 7 أيام من اقتحامها، وفرض منع الحركة والتنقل فيها.

​​​​​​​وقال رئيس بلدية طمون ناجح بني عودة إن جيش الاحتلال انسحب بشكل كامل وسريع ومفاجئ من البلدة ومحيطها، وخرج الأهالي لتفقد الأضرار التي خلفتها الجرافات العسكرية وعمليات التجريف والهدم.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.