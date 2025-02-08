سياسة
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مقتل عشرات في كمين استهدف قافلة بشمال شرق مالي
نقلت وكالة رويترز، اليوم السبت، عن مسؤول محلي وسكان أن أكثر من 50 شخصاً قُتلوا قرب مدينة جاو في شمال شرق مالي أمس الجمعة، بعد أن نصب مهاجمون مسلحون كميناً لقافلة والحراسة العسكرية المرافقة لها.
مقتل عشرات في كمين استهدف قافلة بشمال شرق مالي
مقتل العشرات في كمين استهدف قافلة بشمال شرق مالي / صورة: The Africa Report
8 فبراير 2025

ووقع الهجوم قرب قرية كوبي على بُعد نحو 30 كيلومتراً من جاو في منطقة تنشط فيها تنظيمات مسلحة منذ أكثر من عقد.

وأوضح المسؤول المحلي، الذي رفض نشر اسمه لدواع أمنية، "قفز الناس من المركبات للفرار. قُتل وأصيب عدد كبير من المدنيين".

وقال المسؤول إنه جرى إحصاء ما يصل إلى 56 جثة في مستشفى جاو مضيفاً أنه يوجد أيضاً عدد غير معروف من الضحايا العسكريين.

وقال أحد سكان جاو "إن نحو 50 شخصاً قُتلوا وأُضرمت النار في مركبات. وأضاف أن الهجمات القاتلة أصبحت متكررة لدرجة أن الجيش ينظم عمليات حراسة شبه يومية".

ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، أسفرت الهجمات المتواصلة في المنطقة عن مقتل آلاف وساهمت في أزمة إنسانية مع نزوح أكثر من 3.2 مليون شخص حتى يناير/كانون الثاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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