ووقع الهجوم قرب قرية كوبي على بُعد نحو 30 كيلومتراً من جاو في منطقة تنشط فيها تنظيمات مسلحة منذ أكثر من عقد.

وأوضح المسؤول المحلي، الذي رفض نشر اسمه لدواع أمنية، "قفز الناس من المركبات للفرار. قُتل وأصيب عدد كبير من المدنيين".

وقال المسؤول إنه جرى إحصاء ما يصل إلى 56 جثة في مستشفى جاو مضيفاً أنه يوجد أيضاً عدد غير معروف من الضحايا العسكريين.

وقال أحد سكان جاو "إن نحو 50 شخصاً قُتلوا وأُضرمت النار في مركبات. وأضاف أن الهجمات القاتلة أصبحت متكررة لدرجة أن الجيش ينظم عمليات حراسة شبه يومية".

ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، أسفرت الهجمات المتواصلة في المنطقة عن مقتل آلاف وساهمت في أزمة إنسانية مع نزوح أكثر من 3.2 مليون شخص حتى يناير/كانون الثاني.