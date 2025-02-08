وذكر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون في منشور على إكس، السبت، أن الرئيس أردوغان سيجري جولة آسيوية في الفترة ما بين 10 و13 فبراير/شباط الجاري.

وأشار ألطون إلى أن الجولة تأتي تلبية لدعوات تلقاها الرئيس أردوغان لزيارة الدول الثلاث.

ولفت ألطون إلى أن المباحثات التي ستعقد في إطار الزيارات ستستعرض جميع أبعاد العلاقات الثنائية مع الدول المذكورة.

وأفاد أنه سيجري تحديد خطوات مشتركة لمواصلة تطوير التعاون القائم عبر مشاريع ملموسة.

وأوضح أن الرئيس أردوغان عقب زيارته لماليزيا التي تعتبر الشريكة الاستراتيجية الشاملة لتركيا، سيترأس اجتماعَي مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في إندونيسيا وباكستان مع نظيريه بالبلدين.

وقال: "من المنتظر توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة لتعزيز الأرضية القانونية الثنائية مع الدول التي سيزورها الرئيس أردوغان، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع الأوساط الاقتصادية".

وأردف: "كما من المخطط تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية وعالمية راهنة، على رأسها غزة".