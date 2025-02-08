سياسة
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الرئيس التركي يبدأ الاثنين جولة آسيوية تشمل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان
يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، جولة آسيوية تشمل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان.
الرئيس التركي يبدأ الاثنين جولة آسيوية تشمل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / صورة: AA Archive
8 فبراير 2025

وذكر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون في منشور على إكس، السبت، أن الرئيس أردوغان سيجري جولة آسيوية في الفترة ما بين 10 و13 فبراير/شباط الجاري.

وأشار ألطون إلى أن الجولة تأتي تلبية لدعوات تلقاها الرئيس أردوغان لزيارة الدول الثلاث.

ولفت ألطون إلى أن المباحثات التي ستعقد في إطار الزيارات ستستعرض جميع أبعاد العلاقات الثنائية مع الدول المذكورة.

وأفاد أنه سيجري تحديد خطوات مشتركة لمواصلة تطوير التعاون القائم عبر مشاريع ملموسة.

وأوضح أن الرئيس أردوغان عقب زيارته لماليزيا التي تعتبر الشريكة الاستراتيجية الشاملة لتركيا، سيترأس اجتماعَي مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في إندونيسيا وباكستان مع نظيريه بالبلدين.

وقال: "من المنتظر توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة لتعزيز الأرضية القانونية الثنائية مع الدول التي سيزورها الرئيس أردوغان، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع الأوساط الاقتصادية".

وأردف: "كما من المخطط تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية وعالمية راهنة، على رأسها غزة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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