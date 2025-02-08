سياسة
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البرهان: سنشكّل حكومة حرب تستكمل الفترة الانتقالية بالسودان
جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان, اليوم السبت، عزمه تشكيل حكومة في الفترة المقبلة لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية.
البرهان: سنشكّل حكومة حرب تستكمل الفترة الانتقالية بالسودان
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يعلن عزمه تشكيل حكومة تصريف أعمال / صورة: AA
8 فبراير 2025

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ختام مشاورات عقدتها قوى سياسية ومجتمعية بشأن خريطة الطريق للحوار السوداني-السوداني بمدينة بورتسودان شرقي البلاد.

ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية. شارك في هذه المشاورات التي استمرت عدة أيام، قوى سياسية، وحركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام مع الحكومة، إضافة إلى زعماء قبائل، وشخصيات عامة تمثل المجتمعات المحلية بعدد من مناطق البلاد.

وقال البرهان في كلمته: "نريد لهذا الحوار أن يكون شاملاً لكل القوى السياسية والمجتمعية"، مضيفاً: "الفترة القادمة ستشهد تكوين حكومة لاستكمال مهام الانتقال".

واعتبر أن الحكومة المرتقب تشكيلها "يمكن تسميتها حكومة تصريف أعمال أو حكومة حرب"، لافتاً إلى أن الهدف من تشكيلها "مساعدة الدولة على إنجاز المهام العسكرية المتبقية، والمتمثلة في تطهير السودان من المتمردين (قوات الدعم السريع شبه العسكرية)".

كما أشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى أن الحكومة المقبلة ستكون مكونة من الكفاءات الوطنية المستقلة.

وبعد عزل الرئيس عمر البشير إثر احتجاجات شعبية عام 2019، بدأت فترة انتقالية في السودان بين المجلس العسكري وقوى سياسية مدنية كانت مدتها 4 سنوات.

لكن لم تكتمل الفترة الانتقالية التي كانت ستفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية عبر انتخابات حرة ونزيهة، عقب إعلان البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2012 إجراءات استثنائية منها حل الحكومة الانتقالية واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وبعد هذه الإجراءات، شكّل البرهان حكومة من وزراء مكلفين، يقودها رئيس الوزراء المكلف عثمان حسين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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