وأعرب عون في بيان عن ارتياحه لتشكيل الحكومة الجديدة، مهنئاً رئيسها نواف سلام والوزراء، ومتمنياً لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.

وأشار إلى أن تشكيل "حكومة الإصلاح والإنقاذ" جاء وفق المعايير المتفق عليها مع سلام، موضحاً: "أهم هذه المعايير أن لا تضم الحكومة وزراء ينتمون إلى أحزاب سياسية".

ولفت إلى اختيار الوزراء بناء على "الكفاءة والخبرة والاختصاص، إضافة إلى السيرة الذاتية والسمعة الحسنة".

وأضاف أن هذه المعايير تحققت لضمان أن يكون أعضاء الحكومة "متجانسين ومتضامنين، ويعملون كفريق عمل متماسك لتحقيق ما يعقده عليهم اللبنانيون من آمال من أجل غد أفضل".

وفي وقت سابق اليوم، وقع الرئيس عون مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيراً ووزيرة، من ضمنهم رئيسها سلام.

وتميزت هذه الحكومة بعدم وجود ما يُعرف بـ"الثلث المعطل"، الذي طالما كان سبباً في تعطيل قرارات الحكومات السابقة أو إسقاطها.

فبخلاف المعتاد في الحكومات السابقة التي كان يسيطر عليها الحزبيون، جاءت تركيبة الحكومة الجديدة من كفاءات واختصاصيين، رشحت بعضهم القوى السياسية دون انتماء حزبي مباشر.

وبذلك، لا يتمتع أي فريق سياسي في لبنان بسيطرة على "الثلث المعطل"، وهو الثلث الذي يتيح لفريق معين تعطيل القرارات الحكومية الأساسية، وفق الآلية الدستورية المتبعة.

وبعد صياغة الحكومة الجديدة بيانها الوزاري، يجب عليها الذهاب إلى البرلمان لنيل الثقة.

يُذكر أنه إثر فراغ رئاسي تجاوز عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان في 9 يناير/كانون الثاني الماضي عون رئيساً للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائباً من أصل 128.

وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه تشكيلَ الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتاً في البرلمان.