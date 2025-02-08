يرتفع بذلك إجمالي خروقات الاحتلال للاتفاق منذ سريانه قبل 76 يوماً إلى 872 خرقاً، وفق إحصائيات استناداً إلى إعلانات وكالة الأنباء اللبنانية.

وقالت الوكالة إن "6 أشخاص استُشهدوا وجرح آخَران جرَّاء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة الشعرة المتاخمة لبلدة جنتا".

وفي الجنوب بقضاء مرجعيون بمحافظة النبطية نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي موجتين من التفجيرات وإحراق المنازل في بلدة العديسة، ما أدى إلى تصاعد كثيف لأعمدة الدخان التي غطت أجواء المنطقة.

وفي قضاء صور بالمحافظة ذاتها، ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على مجموعة من الشبان كانوا داخل مقهى في بلدة عيتا الشعب، دون تسجيل إصابات.

كما شهدت أجواء قضاء جزين تحليقاً مكثفاً للطائرات المسيرة الإسرائيلية، لا سيما فوق منطقة جبل الريحان، فيما واصلت طائرات حربية إسرائيلية التحليق على ارتفاع متوسط في أجواء الجنوب.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفاً متبادلاً بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتضمن الاتفاق مهلة محددة بـ60 يوماً، تنسحب خلالها إسرائيل من البلدات التي احتلتها في جنوب لبنان خلال الحرب.

لكن تل أبيب أخلّت بالاتفاق عبر الامتناع عن تنفيذ الانسحاب الكامل خلال هذه المهلة التي انتهت فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يعلن البيت الأبيض عن اتفاق إسرائيلي-لبناني على تمديد المهلة حتى 18 فبراير/شباط الجاري.

وحتى اليوم، خلّفَت خروقات الجيش الإسرائيلي للاتفاق 73 قتيلاً و265 جريحاً، وفق إحصاء لوكالة الأناضول استناداً إلى بيانات رسمية لبنانية.

فيما أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 4 آلاف و104 قتلى و16 ألفاً و890 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وسُجّل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.