سياسة
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عقب تصريحات ترمب.. الجامعة العربية تُعدّ لعقد قمة تبحث القضية الفلسطينية
كشف الأمين العامّ المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي مساء السبت، أن الجامعة تُجري اتصالات لعقد قمة عربية لبحث القضية الفلسطينية، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول تهجير الفلسطينيين.
عقب تصريحات ترمب.. الجامعة العربية تُعدّ لعقد قمة تبحث القضية الفلسطينية
الجامعة العربية تُعدّ لعقد قمة تبحث القضية الفلسطينية / صورة: AA
8 فبراير 2025

وأوضح زكي خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، غداة إعلان البحرين دعمها مقترح عقد قمة عربية طارئة بالقاهرة رفضاً لتهجير الفلسطينيين، أنه "تجري اتصالات حالية لعقد قمة عربية لبحث القضية الفلسطينية، لكن الموعد لم يتحدد بعد".

وأشار إلى أن تحركات جامعة الدول العربية تهدف إلى "مجابهة مزاعم إسرائيل وتأكيد مبدأ حل الدولتين"، مؤكداً أن "الموقف العربي متماسك والكل يقف وراء الفلسطينيين ومصر والأردن في رفض مسألة التهجير".

والجمعة ذكر وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني لوكالة الأنباء الرسمية لبلاده، دعم المنامة مقترح عقد قمة عربية طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد أيام من إفصاح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن مخطط للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

ويحقّ للبحرين باعتبارها رئيسة القمة العربية الحالية بعد استضافتها في مايو/أيار 2024، أن تدعو إلى قمم أخرى طارئة بالتوافق مع بقية الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

والثلاثاء الماضي كشف ترمب بمؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده على الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى دول أخرى، قبل أن يعلن الجمعة أنه "ليس مستعجلاً" بشأن الخطة على وقع سيل ردود الفعل الدولية الغاضبة.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروّج ترمب مخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويُتفاوض خلال الأولى لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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