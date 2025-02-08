وتجمع مئات الأشخاص في ساحة قرب محطة مترو فيتنبرغ بلاتس في برلين للمشاركة في مظاهرة نُظمت تحت شعار "قفوا العدوان في الضفة الغربية-لا تزودوا إسرائيل بالأسلحة".

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات كُتب عليها "ارفعوا أيديكم عن الضفة الغربية"، و"توقفوا عن تسليح إسرائيل"، و"غزة ليست للبيع"، و"الحرية لفلسطين"، و"أطفال فلسطين يستحقون أن يكبروا".

كما شغل المتظاهرون موسيقى عربية ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة، الأمر الذي رفضته الشرطة الألمانية وقررت على أثره إنهاء المظاهرة بدعوى أن هذا التصرف محظور مسبقاً.

ورفض أكثر من 50 متظاهراً مغادرة الساحة وواصلوا الجلوس فيها للتعبير عن احتجاجهم على القرار، لكن الشرطة تدخلت بعنف واعتقلت عديداً منهم.

كانت الشرطة فرضت قبل المظاهرة شرطاً يقضي بترديد الهتافات باللغتين الألمانية والإنجليزية فقط، ولم تسمح بإجراء مسيرة.

وتعبّر ألمانيا عن دعمها لإسرائيل صراحة على لسان مسؤوليها، ووافقت عدة مرات على بيع أسلحة ومعدات عسكرية لتل أبيب رغم الإبادة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 906 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفاً و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.